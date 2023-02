Tommaso Zorzi dopo C’è posta per te, il retroscena: cosa succede in attesa di entrare in studio – VIDEO

Cosa succede dietro le quinte di C’è posta per te, in attesa di entrare in studio? Ce lo ha raccontato oggi Tommaso Zorzi, che in un video social che trovate in apertura, ha voluto riassumere tutte le sue emozioni vissute nel programma di Maria De Filippi.

Tommaso Zorzi interviene dopo C’è posta per te

Proprio nella puntata di C’è posta per te andata in onda ieri sera su Canale 5, Tommaso Zorzi è stato chiamato in studio, con tanto di postino e busta al seguito da un misterioso mittente. A farlo, Luciana Littizzetto, che ha voluto fare lo stesso con Alessia Marcuzzi, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. L’intento di Lucianina? Trovare l’uomo perfetto per i quattro destinatari della missiva.

Dopo il divertente siparietto visto ieri in apertura, Tommy oggi ha commentato:

Voglio ringraziare per i messaggi di ieri sera e dirvi che andare a C’è posta per te è veramente un’esperienza mistica. E’ uno studio che siamo così abituati a vedere che quando ci sei dentro sembra quasi di conoscere già per qualche strano motivo. E il fatto che tu fino a un secondo prima di entrare in quello studio sei tenuto in una stanzetta con le tapparelle abbassate e la musica a palla, perdi un po’ la cognizione di ciò che accade attorno a te e ti sembra quasi di stare in un universo parallelo quando sei a C’è posta. Tipo il metaverso… Maria ha inventato il metaverso!

Dopo aver svelato alcuni retroscena sulla trasmissione, ha concluso: