I retroscena sul possibile futuro in TV di Tommaso Zorzi si rincorrono da ore. I colleghi di Blogo, proprio in questi minuti, hanno lanciato un’indiscrezione che ci parla di uno sbarco a Discovery lasciando Mediaset.

Pare infatti, secondo quanto apprendiamo, che il nostro eroe abbia chiuso un accordo con il gruppo Discovery, per il quale guiderà una nuova trasmissione.

Chiusa quindi la porta di Mediaset grazie alla quale ha dato una svolta alla propria carriera professionale se non altro in termini di visibilità televisiva (quella “webbara” c’era già) per altro non senza qualche accelerata di troppo, ecco che se ne apre un’altra e che lo fa arrivare in un altro gruppo televisivo, appunto il gruppo Discovery, pronto ad accoglierlo nella sua rete, fatta sia di canali free che di canali a pagamento, il tutto raccolto nell’universo chiamato Discovery + e che offre tre pacchetti: uno gratuito e due a pagamento.