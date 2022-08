Tommaso Zorzi è stato attaccato da un/a seguace per il modo con il quale mostra pubblicamente il suo rapporto d’amore con Tommaso Stanzani. Il conduttore di Tailor Made è stato anche accusato di menefreghismo e di pubblicare storie Instagram con il fidanzato solamente per prenderlo in giro.

“Messaggi che mi fanno venire voglia di prendermi la testa e metterla tra lo stipite e la porta ed aprirla e chiuderla molte volte fino alla quasi perdita di conoscenza”, ha scritto Tommaso Zorzi su Instagram prima di condividere il DM appena ricevuto.

Poi la condivisione del messaggio:

Sai, che tu legga o no una cosa te la devo dire. Poi considerarla un attacco personale, puoi pure dire che non sono cazz* miei e giustamente è così. Ma puoi liquidarla come ti pare. Il tuo privato per carità è privato e saprai sicuramente come gestirla.

Ma il rapporto per come lo mostri pubblicamente è davvero molto triste. Davvero dai l’impressione che non ti freghi più nulla. Le uniche storie che fai sono per prenderlo in giro. Sostegno zero. Vicinanza zero. Tutti si augurano che nel privato sia diverso ma la storia pubblica l’hai resa tu.

E oramai sono poche le persone che fanno finta di non vedere quanto agli occhi del mondo tu non sia affatto la stessa persona di qualche tempo fa. Che tua sia stato sempre così lo sappiamo tutti, solo che almeno con lui abbiamo sperato ti saresti comportato diversamente. È tutto un po’ triste visto dal di fuori. Molto triste. E forse per come abbiamo tutti imparato ad amare Tommino speravamo in qualcosa di meglio.