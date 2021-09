Tommaso Zorzi emozionatissimo per Drag Race Italia: Stanzani interviene con un messaggio per il fidanzato

Tommaso Zorzi è partito in direzione Roma per registrare Drag Race Italia, il format che sbarca pure nel nostro Belpaese e andrà in onda da novembre di Discovery+. Dopo Giulia De Lellis anche il vincitore del GF Vip 5 entra ufficialmente a far parte della celebre piattaforma streaming.

“Good luck”, il messaggio di Stanzani per il debutto di Tommaso Zorzi

Proprio in queste ore Tommaso ha terminato la sua valigia per Roma (dove rimarrà per circa un mese) e si è incontrato con Leonardo Bongiorno, figlio minore di Mike e Daniela Zuccoli.

Nel settembre del 2020, infatti, è nata la Newco, nuova società che si occupa dei diritti di immagine di Tommaso Zorzi e di The Hundred, media holding fondata dagli imprenditori Vincenzo Macrì, Marino Giocondi e proprio dal figlio di Mike Bongiorno.

Il Co-fondatore di The Hundred Vincenzo Macrì, a tal proposito aveva dichiarato:

Tommaso ha dimostrato di avere acume imprenditoriale e ambizione per sposare questa visione e per essere l’apripista di una nuova tipologia di investimenti che potrà rivoluzionare il mondo dell’entertainment in Italia.

Ad un passo dal debutto di Drag Race Italia, Tommaso Zorzi è andato a cena con Vincenzo Macrì, Marino Giocondi e Leonardo Bongiorno, così come documentano i social.

Oggi ha comunicato ai follower di essere emozionatissimo per questa nuova avventura e, tra i messaggi più belli, sicuramente il migliore è quello di Tommaso Stanzani.

Il giovane ballerino ha condiviso uno scatto che lo ritrae insieme al suo fidanzato aggiungendo:

Good Luck!

Vengo in pace per augurare buona fortuna a Tommaso! Non vedo l’ora di vedere DR, era ora arrivasse in Italia e sono felice che nella versione italiana ci sia una persona colta e intelligente come lui ♥️☀️#tzvip pic.twitter.com/46Ko15EDor — Luce//Tommy&Leo♥️☀️#Chevitameravigliosa (@HikariLuci) September 2, 2021