Tommaso Zorzi riprende un corteo No Vax: il discorso perfetto contro chi non vuole vaccinarsi – VIDEO

Tommaso Zorzi ha documentato, alcune ore fa, una manifestazione milanese dei No Vax che hanno deciso di bloccare l’intero centro città solamente perché non vogliono vaccinarsi. Tirando in ballo motivazioni folli come “giù le mani dai bambini” (qualcuno ci spiega la correlazione?).

Tommaso Zorzi riprende un corteo No Vax ed esprime la sua opinione

I No Vax hanno bloccato la città tirando in ballo pure i bambini e, dalle immagini che ha condiviso Tommaso Zorzi, l’incredibile mole di persone scese in piazza per protestare contro il vaccino è veramente imbarazzante (oltre che desolante).

Zorzi ha ripreso alcuni istanti dello scorcertante corteo, esprimendo un punto di vista che noi di Blog Tivvù ci sentiamo di condividere appieno:

L’unica cosa che mi rincuora è che questa gente qua non avendo il green pass ce la leviamo dai coglion* e questa è l’ultima volta che li dovremo vedere perché non possono fare un cazz* senza e per fortuna li vedremo meno del dovuto che sennò sarebbe una tragedia.

Tommaso Zorzi che mi legge nella mente è una goduria di rara bellezza.