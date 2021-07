Tommaso Zorzi ha organizzato una festa in Puglia per il fidanzato Tommaso Stanzani e ha voluto invitare anche una ragazza che ha conosciuto in hotel mentre faceva la vacanza da sola perché avrebbero vietato alla sua fidanzata di andare da lei.

Queste le parole di Tommaso Zorzi nelle storie di Instagram.

La ragazza è ripartita il giorno dopo ma ha voluto lasciargli un biglietto di ringraziamento: “Queste sono cose che mi fanno davvero bene al cuore”.

Volevo ringraziarvi per quello che avete fatto per me ieri sera e per l’ospitalità perché non sono cose scontate e non so quante persone avrebbero fatto una cosa del genere per una sconosciuta.

E grazie anche per farmi credere che prima o poi smetterò di prendere batoste a livello sentimentale e troverò qualcuno che mi fa stare bene e non mi fa sentire amata e non sbagliata (perché so di non esserlo). Quindi grazie.