Tommaso Zorzi, nonostante mesi di illazioni e fake news sulla fine della sua storia con Tommaso Stanzani, non ha mai proferito parola trincerandosi dietro un silenzio che faceva parlare i fatti: l’amicizia con il suo ex fidanzato e una nuova fase del loro rapporto dopo l’amore.

Ed infatti Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani si sono lasciati serenamente e, proprio le interazioni tra di loro l’hanno sempre dimostrato. Tuttavia, il gossip ha spettegolato in maniera maligna, compresi i detrattori che lo “tormentano” dal punto di vista lavorativo (dopo averlo precedentemente “spremuto” a dovere).

Zorzi, in tal senso, ha deciso di parlare del suo futuro lavorativo:

Sul mio futuro televisivo se ne sono lette davvero di ogni tipo. Volevo semplicemente dire che esiste gente che questo lavoro lo prende anche abbastanza sul serio e si riserva di non fare nulla per dei periodi, in modo da riunirsi con le proprie persone e i propri collaboratori per capire cosa si vuole fare nella vita, cercare di buttare giù una strategia e lavorare in un tal senso.

Non è che per forza serve quella bulimia televisiva di voler esserci a tutti i costi perché diventa più un capriccio che una strategia. Non vedo l’ora che escano le notizie di quello che farò almeno certa gente dormirà sogni più tranquilli, però mi fa ridere perché un lavoro dove ti devi prendere dei momenti in cui non sei proprio ovunque.