Dopo la paparazzata tra le pagine di Chi Magazine, Tommaso Zorzi chiacchierando con Filippo Bisciglia nel corso del suo format web (Il Punto Z), ha parlato di Lorenzo, il ragazzo fotografato insieme a lui.

“Come va l’amore?”, ha chiesto Filippo Bisciglia. Pronta la replica di Tommaso Zorzi convalidando la presenza di una persona speciale nella sua vita: “Bene, grazie”.

Il conduttore di Temptation Island ha continuato:

Sapendo che dovevo fare l’intervista con te mi sono informato e ho visto delle foto di te in dolce compagnia. Se vuoi qualche consiglio, sono qui!

Pronta la risposta dell’influencer:

Verrò in terapia di coppia da te, allora!

La storia tra Tommaso e Lorenzo, rampollo della Torino che conta, città dove vive e lavora, è nata grazie a Didi, amica in comune. – (scrive Gabriele Parpiglia su “Chi” che di Zorzi è anche autore) – Conoscendoli Didi ha capito che sarebbe potuto nascere qualcosa tra loro e ci ha visto giusto, perché Tommaso e Lorenzo hanno legato in fretta. Poi, certo, chissà se la loro amicizia si trasformerà in qualcosa di bello da vivere e del quale sorridere.