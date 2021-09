Tommaso Zorzi fa il “punto” del Grande Fratello Vip dopo nemmeno una settimana dall’inizio. E, per la serie “bene ma non benissimo”, nella Casa più spiata d’Italia abbiamo assistito ad alcuni scivoloni che non possono passare inosservati.

Tommaso Zorzi commenta gli scivoloni del Grande Fratello Vip

In 4 giorni di Grande Fratello ci sono state 2 presunte bestemmie, un’uscita omofoba e una abilista. — Tommaso Zorzi (@tommaso_zorzi) September 16, 2021

Pronta la replica di una follower che lo aggiorna degli ultimi risvolti:

Ti aggiorno: due uscite omofobe e un viscido che tocca una donna sotto le coperte.

ti aggiorno: due uscite omofobe e un viscido che tocca una donna sotto le coperte — (@giuliaconlaJ) September 16, 2021

E la sua replica con una “amara previsione”:

A questo punto aspetto le barzellette sugli ebrei, la n-word e le osterie cantate che fanno sempre colore.

A questo punto aspetto le barzellette sugli ebrei, la n-word e le osterie cantate che fanno sempre colore — Tommaso Zorzi (@tommaso_zorzi) September 16, 2021

Sugli scivoloni omofobi di Katia Ricciarelli è intervenuto anche Cristiano Malgioglio:

Cara Katia, volevo ricordarti che i gays non indossano solo camicie colorate ,ma anche delle immense corazze come tutti gli esseri umani. Mi dispiace di questa tua scivolata…certamente non buon gusto. Anzi! @LGBT @alfosignorini @GrandeFratello — Cristiano Malgioglio (@InfoMalgioglio) September 16, 2021

Cosa succederà stasera? Solo un rimprovero, oppure, qualcosa di più forte ed incisivo? Staremo a vedere.