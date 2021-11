Tommaso Zorzi prende posizione sulla frase contro l’aborto di Signorini

Anche Tommaso Zorzi ha commentato l’agghiacciante scivolone di Alfonso Signorini contro l’aborto. Dopo il preciso punto di vista di Gaia, il conduttore di Drag Race Italia ha espresso un pensiero altrettanto condivisibile.

Sulla questione aborto: sono un uomo e dunque non è affar mio. Quando nascerò donna la mia opinione potrà contare qualcosa. Nel frattempo, da uomo, ritengo che sia sacrosanto che una donna abbia la facoltà di scegliere. Not my body, not my choice.