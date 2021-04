Le room su ClubHouse sono la cosa che meno mi interessa al mondo. E se io ho aperto l’applicazione solo per accettare l’invito, c’è chi farebbe carte false per poterci accedere e sentire ciò che dice Tommaso Zorzi durante le sue dirette.

Secondo ciò che riporta Very Inutil People, proprio stanotte Tommaso Zorzi avrebbe fatto un divertente show su CH. Oltre a spoilerare il suo ruolo da ospite fisso al Maurizio Costanzo Show (dove curerà una rubrica tutta sua) di cui vi abbiamo scritto di recente, a quanto pare, secondo il portale appena citato, il rampollo si sarebbe lasciato un po’ andare:

Come prima cosa, il baldo Tommaso, in diretta dalla room Club Show Italia, ha spoilerato il suo futuro come ospite fisso al Maurizio Costanzo Show, durante il quale terrà una propria rubrica. Zorzi ha poi elencato le numerose regole che Mediaset gli impone, tra le quali tenere un aspetto curato e non essere troppo volgare sui social.

La situazione si è poi scaldata quando Tommaso si è messo alla ricerca di una fidanzata per Davide Bonolis, il figlio sedicenne di Paolo, collegato anche lui alla diretta.

Poi, Tommaso, stanco di adoperarsi per l’amico, ha deciso di pensare per sé. E così si è messo alla ricerca di un fidanzato, in seguito alla lunga astinenza alla quale si è dovuto sottoporre. Stando alle testimonianze di chi ha assistito alla diretta, lo showman milanese era alquanto alticcio.