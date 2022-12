Una cosa proprio non la si può negare: Tommaso Zorzi sa tenere testa durante una conversazione, individuando in modo lucido il focus e mantenendo ben salda la sua posizione. E’ quanto accaduto, stando alle indiscrezioni raccolte da Tvblog.it, nel corso della registrazione della prima puntata di Boomerissima, il nuovo programma di Rai2 condotto da Alessia Marcuzzi.

Tommaso Zorzi ed il confronto a Boomerissima: cosa è successo

La trasmissione andrà in onda dal prossimo 10 gennaio, ma proprio ieri sarebbe stata registrata la prima puntata che ha visto i vari ospiti della Marcuzzi, da Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini, passando per Francesco Facchinetti, cimentarsi nei vari confronti.

Proprio durante la registrazione, Zorzi si sarebbe reso protagonista di un momento croccante come solo lui sa fare. Nei panni di rappresentante della categoria millennial, evidentemente si è divertito a ‘stuzzicare’ la rappresentante dei boomer, Claudia Gerini, tirando in ballo, durante l’arringa finale, i filtri usati sui social. Un argomento che tuttavia avrebbe indispettito l’attrice.

Quello andato in scena, spiegano i colleghi di Blogo, sarebbe stato un “confronto molto acceso davanti alle telecamere” ma, come nello stile di Zorzi, “sarebbe rimasto entro toni civili”. Non è chiaro se in fase di montaggio sarà poi tagliato (ma, se come anticipato, il tutto si è svolto in toni civili non ne vedremmo il motivo) o se andrà in onda dando modo anche al pubblico da casa di poter scegliere da che parte stare, alimentando così un sano dibattito anche tra gli spettatori.

Le anticipazioni finora trapelate hanno contribuito indubbiamente ad alimentare la curiosità attorno al programma che, sulla carta, vedrà personaggi particolarmente appassionati. Oltre al buon Tommaso, infatti, rivedremo anche Elettra Lamborghini, che a quanto pare sarà “un po’ risentita in alcune fasi del gioco”.

Dopo tanti programmi soporiferi, forse sarà proprio Rai2, dal prossimo gennaio, a prometterci qualcosa di croccante, spensierato e in grado di riaccendere quel sano dibattito che in tv manca da troppo tempo, senza dover necessariamente fare affidamento al trash.