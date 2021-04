Alimenta salotti televisivi e social network, molto osannato ma anche tanto criticato: lui è Tommaso Zorzi. Influencer e vincitore del Grande Fratello Vip ad un passo dal debutto con uno show web tutto suo: “Il Punto Z”.

Lo show in streaming verrà trasmesso sulla piattaforma di Mediaset Play ogni mercoledì sera dalla 20.45, con omaggi/riferimenti nemmeno troppo velati a Raffaella Carrà e vari altri programmi/personaggi.

Zorzi racconta tra le pagine de IlGiornale cosa pensa di poter offrire, di nuovo, alla nostra tv: “Qualcosa di politicamente scorretto ma onesto, un intrattenimento sano che non va al massacro delle persone. Nei reality lo scontro ci dev’essere e ho già dato. Ma non mi vedrei mai a condurne uno”.

Tommaso Zorzi svela anche perché non è andato (e non andrà) da Barbara d’Urso:

A due settimane dalla fine del GF Vip ho iniziato l’Isola e volevo evitare sovraesposizioni. Ho evitato salotti in generale, non di certo solo la d’Urso. Ho preferito concentrare le mie energie in contesti dove avessi un ruolo, come l’Isola.

Indiscrezioni la vorrebbero da settembre al timone di uno spazio pomeridiano nella domenica di Canale 5. Altre, alla conduzione di un programma estivo su una generalista:

Nulla di deciso. Per quanto riguarda la domenica sarebbe una responsabilità enorme, mi piacerebbe molto, ma sinceramente non so se me la sentirei. È un contenitore dove non puoi sbagliare un colpo, sono un po’ giovane per certe ambizioni.