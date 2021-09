Nelle passate settimane Alfonso Signorini, padrone di casa del GF Vip, ha bacchettato il popolo social tacciandolo di essere schiavo del politicamente corretto. E così alcune esternazioni tra cui “ricch*one” che in un’altra edizione sarebbe stata punita con una immancabile squalifica, quest’anno vengono buttate in caciara.

E’ successo con Katia Ricciarelli, anche ieri protagonista della puntata del Grande Fratello Vip. Signorini ha preso fortemente le sue difese dopo che, durante una prova, è stata definita “ottusa” da Alex Belli. Apriti cielo! Per un simile aggettivo la cantante lirica ha sbottato in diretta asserendo:

Qui si scannano tutti per arrivare al traguardo. Io vorrei divertirmi e vorrei non essere offesa sulla mia persona. Ottusa mai! Sono 50 anni che io giro il mondo e mi rispettano tutti. Voi non avete questo percorso alle spalle. Come vi permettete di parlare male di me o di una persona Amedeo. No, non ci sto.