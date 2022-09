Tommaso Zorzi citato oggi da Francesco Vecchi nel corso di Mattino 5, dopo la sua recente battuta post elezioni sulla Meloni. Nel corso della trasmissione, il giornalista ha attaccato il giovane conduttore definendo le sue frasi “incommentabili perchè un conto è la questione politica e un conto è il paragone con una persona assassina”.

Per comprendere il riferimento è necessario fare un piccolo passo indietro. Dopo le elezioni politiche e la vittoria di Giorgia Meloni, Tommaso Zorzi ha commentato sui social:

Una battuta con la quale Zorzi ha voluto sottolineare quanto moralismo e quanta ipocrisia possa esserci dietro una simile frase diventata celebre per essere stata pronunciata dalla leader di FdI. E che, a quanto pare, non sarebbe affatto piaciuta a Francesco Vecchi.

Tommaso Zorzi ha voluto commentare quanto accaduto oggi in diretta a Mattino Cinque, ritenendo la vicenda “ridicola”. Quindi ha aggiunto:

I casi sono due. O non hai capito che quello che io che quello che io volevo dire è che il fatto che una donna sia madre, donna e cristiana non è sinonimo di nulla, perchè puoi essere madre, donna e cristiana senza essere una persona perbene – ed era quello che volevo dire ed era anche esplicitato sotto nei commenti del post, quindi non ti sei fatto neanche lo sbattimento per andare a vedere, ed è gravissimo se stai facendo informazione – o peggio ancora hai strumentalizzato una cosa che io ho detto per farmi passare per una persona che voleva far intendere una roba che sarebbe proprio stupido! Ed è ancora più grave!