Tommaso Zorzi aveva giurato di non dire nulla ma, sotto sua stessa ammissione, non ce l’ha fatta e tramite le storie di Instagram ha attaccato Trash Italiano, celebre pagina di meme e video divertenti tornata sui social da alcune settimane dopo uno “stop” forzato.

A me sta sul cazz* la gente come Trash Italiano. Si continua a dire che serve ricambio generazionale in TV, largo ai giovani… ecco, io che sono un giovane che sta cercando di farsi spazio in tv deve comunque destreggiarsi con gente giovane come Marco di Trash Italiano che appena ha l’occasione di sparare merd* anche non vera sul tuo conto lo fa cercando di metterti in cattiva luce e insinuando che mi chiudano i programmi.

Tutte cag*te non vere per fare il loro gioco ed acchiapparsi due visualizzazioni sul loro sito. Ecco questa cosa la trovo triste e rende il mio lavoro un po’ più difficile quando in teoria dovrebbe essere in discesa questa parte.

Se volete speculare sul mio nome come è giusto che sia perché fa parte del gioco, quantomeno attenetevi alla realtà delle cose e non cercate di ricamarci sopra la vostra personale interpretazione che è quasi sempre sbagliata.