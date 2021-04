Quali sono gli attuali rapporti tra Tommaso Zorzi e Akash Kumar? Durante la partecipazione del modello all’Isola dei Famosi non sono mancati gli attacchi reciproci tra i due ragazzi, ma una volta fatto ritorno in Italia, qualcosa sembra essere cambiato.

A parlare dell’attuale rapporto con l’opinionista del reality ambientato in Honduras è stato lo stesso Akash Kumar intervistato da Casa Chi, il format web targato Chi Magazine. Il modello dagli occhi misteriosi ha spiegato:

Poi Akash è tornato anche sulla questione di Matteo Diamante e il suo intervento all’Isola dei Famosi con tanto di chat private condivise sui social:

Lui l’ha presa sul personale. Io ti ho chiesto la foto con 300mila follower? Di cosa parliamo? Del nulla. Io ho pubblicato la chat perché lui ha chiesto del mio agente perché voleva fare mille robe. Io ho sempre dato una mano a tutti ma poi passo per quello sbagliato.

Io non sono attaccabrighe ma se mi rompi le palle… Vorrei dire a Matteo Diamante che avere il mio curriculum di moda. Non ho fatto La Pupa e il Secchione ma ho una carriera da modello top. A me dei follower non interessa. Lui mi ha chiesto la diretta perché sapevo che faceva l’Isola.