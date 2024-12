Tommaso vuole abbandonare il Grande Fratello: la reazione di Mariavittoria – VIDEO

Mariavittoria è attratta da Alfonso e la cosa è reciproca. Proprio la dottoressa del Grande Fratello, ha svelato tutto a Tommaso che inizialmente l’ha presa bene e poi ha minacciato di lasciare la Casa.

Tommaso vuole abbandonare il Grande Fratello: la reazione di Mariavittoria

Tommaso, durante le numerose conversazioni con Mariavittoria, ha anche confermato di essersi innamorato di lei. La settimana in tugurio passata con Alfonso però, ha creato una evidente spaccatura e adesso la concorrente non sente più trasporto nei confronti dell’idraulico.

Tommaso, per questo motivo, nonostante abbia cercato di essere forte, ha avuto numerosi momenti di smarrimento un po’ too much.

Ecco i VIDEO:

A parte il fatto che il modo in cui parla di lui e del suo sentimento è di un livello veramente bassissimo, vergognoso, ma detto questo se lei continua a dirgli una cosa e dopo 10 minuti l’esatto opposto sto povero cristo come deve fare a capire#tommavi pic.twitter.com/XqxdkQskzW — tere✨ (@orasiamoindue_) December 5, 2024

#grandefratello

T:”NON TI SCORDERÒ MAI, IO LE BELLE COSE NON LE SCORDERÒ” MAV.” MA STAI RICOPIANDO LA LETTERA DI HELENA” Sto Tommaso è talmente ridicolo che non è credibile neanche quando fa il finto innamorato ‍♀️ È TUTTO COSÌ TRAGICOMICO!#grandefratello pic.twitter.com/umoHFtDms0 — Miranda Priestley (@NoaHarrison25) December 4, 2024

La scheda di Alfonso

Alfonso D’Apice, 25enne direttore di un locale che organizza eventi, è diventato noto al grande pubblico con la partecipazione all’ultima edizione di Temptation Island, dove è entrato con la fidanzata Federica Petagna, ventenne napoletana, alla quale è stato legato per ben 8 anni. Federica scrive a TI per capire se la loro relazione possa migliorare vista la gelosia di Alfonso, che non le consentiva di vivere liberamente la sua giovanissima età. Durante il programma, Federica si avvicina molto ad un altro protagonista, Stefano. I due fidanzati, però, decidono di dare una seconda chance al loro amore, si chiariscono ed escono insieme dal programma. Dopo pochissimi giorni, però, Federica lascia Alfonso, il quale sospetta subito che ci sia lo zampino di Stefano. Alfonso, ancora innamoratissimo, non sta vivendo bene la decisione della sua, ormai ex, fidanzata.

La scheda di Mariavittoria

Mariavittoria Minghetti, 31 anni, è cresciuta a Roma. Laureata in Medicina alla Sapienza, ha iniziato la specializzazione in anatomia patologa ma, resasi conto che non fosse la sua strada e nonostante il parere contrario dei genitori, ha poi fatto un master all’Università di Tor Vergata per specializzarsi in medicina estetica. Mariavittoria ama il suo lavoro, al momento collabora già con diversi studi sparsi per l’Italia. In amore si definisce sfortunata, le relazioni più importanti che ha avuto sono tutte finite male.

Le piacerebbe varcare la Porta Rossa per divertirsi un po’ e per prendersi una rivincita dimostrando alla famiglia di sapersela cavare da sola.

La scheda di Tommaso

Tommaso Franchi ha 24 anni, vive a Siena ed è un idraulico.

Siena è la città natale di suo papà mentre la mamma, è inglese e sua nonna vive in India per scelta. Nonostante sia nato quando i genitori erano già erano separati, i legami familiari sono ben saldi e i rapporti ottimi. Tommaso ama portare avanti le tradizioni di famiglia, infatti fa parte del Consiglio della contrada della Tartuca. Nella vita ha fatto anche il cuoco e lavorato in stabilimenti balneari.

È single e ama divertirsi, senza legarsi troppo sentimentalmente.