Tommaso al GF: la presunta violazione del regolamento, ecco cosa ha fatto

Non passa giorno senza che il nome di Tommaso Franchi, uno degli inquilini del Grande Fratello 2024, faccia discutere. Stavolta, il gieffino è accusato di aver compiuto un gesto che potrebbe costargli caro: la presunta manomissione delle telecamere all’interno della Casa per evitare di essere ripreso o ascoltato in alcuni momenti.

Secondo quanto emerso sui social, Franchi avrebbe ammesso in una conversazione con alcuni coinquilini – Javier Martinez, Luca Giglioli e Alfonso D’Apice – di aver ruotato le videocamere per sfuggire alla sorveglianza del programma. Le sue parole non lasciano spazio a dubbi:

Appena si gira la telecamera vi dico… Io faccio come mi pare. Le giro come voglio. Se loro mi hanno detto qualcosa? Sì!

Un comportamento che, se confermato, costituirebbe una palese violazione del regolamento, destinata a far discutere sia in Casa che tra il pubblico.

Punizioni in arrivo?

I telespettatori attendono con ansia la puntata di questa sera, durante la quale Alfonso Signorini potrebbe affrontare la questione con l’aiuto delle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. In molti sperano in provvedimenti esemplari, soprattutto considerando che Franchi non è nuovo a comportamenti ritenuti inadeguati.

Non sarebbe la prima volta che il regolamento del Grande Fratello viene violato: in passato, altri concorrenti sono stati sanzionati per manomissioni di microfoni e telecamere. La produzione del reality ha sempre dimostrato di voler mantenere un certo rigore, punendo severamente i trasgressori.

Cosa aspettarsi?

Per scoprire se Tommaso Franchi subirà conseguenze per le sue azioni, bisognerà attendere le decisioni della produzione. Intanto, il gieffino continua a essere uno dei protagonisti più controversi di questa edizione, alimentando dibattiti e polemiche dentro e fuori la Casa.