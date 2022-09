Tommaso Stanzani, come procede la sua storia d’amore con Zorzi e il programma che vorrebbe fare in TV

Periodo d’oro per Tommaso Stanzani. L’ex ballerino di Amici 20, dopo essere uscito dal talent ha trovato l’amore tra le braccia di Tommaso Zorzi e prosegue la sua carriera di danzatore e cantante con la pubblicazione di due singoli di successo.

Tommaso Stanzani tra carriera e amore: Zorzi e il futuro tra TV e musica

Intervistato tra le pagine di Mio Vip, così come riportano le colleghe di IsaeChia, Stanzani ha svelato il suo sogno nel cassetto in merito alla sua carriera musicale:

Se mi piacerebbe partecipare al Festival di Sanremo? Certo, ma non ora. Devo ancora lavorare molto: ho appena iniziato, quindi devo ancora sperimentare la mia strada nel mondo musicale, verso un’identità più precisa.

Dopo l’esperienza con Battiti Live (per il secondo anno consecutivo), oggi Tommaso Stanzani gira il mondo ballando per Andrea Bocelli ma è sempre pronto per la TV:

Mi piacerebbe un programma come Tale e Quale Show: unirei danza, musica e… imitazioni! Credo che sia il programma più vicino a me. Certo sarebbe bello avere l’opportunità di partecipare a trasmissioni come i grandi varietà del passato, dove un artista eclettico poteva esprimersi come ballerino, cantante, presentatore: pensiamo a format del passato che hanno lanciato icone come Raffaella Carrà, Heather Parisi, Lorella Cuccarini… Purtroppo sono nato troppo tardi! Rifarei sicuramente Amici un programma che ho amato tantissimo!

Mentre per quanto riguarda Arisa nuovamente ad Amici, commenta:

Adoro Arisa e sono felice che sia nuovamente in cattedra. Mi rammarico di non avere potuto lavorare molto con Veronica, una grandissima coreografa. Credo che sia normale cambiare dopo tanti anni, fa parte del nostro lavoro.

In ultimo, Tommaso Stanzani ha parlato della sua storia d’amore con Tommaso Zorzi:

Abbiamo passato le vacanze insieme. I nostri impegni sono intensi: proprio per questo abbiamo sempre mantenuto la nostra libertà e la nostra indipendenza. Spesso la lontananza rafforza ancora di più l’amore.