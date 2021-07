Tommaso Stanzani si è dovuto momentaneamente separare da Tommaso Zorzi ed è partito in direzione Sciacca per partecipare ad uno stage che gli ha regalato un bel momento.

Di ritorno in albergo il ballerino ha voluto raccontare una bella cosa che gli è accaduta nella giornata con protagonista un disegno che ha fatto per lui un bambino di sei anni:

Ho appena finito di fare uno stage, sono arrivato ora in hotel. Mi sono divertito un sacco e mi è successa una cosa veramente bella. Un bambino di sei anni mi ha regalato un disegno, quello delle due facce che s’intrecciano. L’ha fatto lui questo disegno. E mi ha detto: “Tieni, siete tu e Tommy”.

Per me è stato davvero una cosa bellissima perché è stata fatto da un bambino di sei anni, quindi molto piccolo e vede una coppia in me e Tommy ed è la dimostrazione che i bambini non si fanno domande e non si interrogano sul perché siamo due uomini e altri motivi strani ma semplicemente quando vedono che c’è felicità e si sta bene insieme secondo me non si fanno domande ma sono felici… e anch’io lo sono!