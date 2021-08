Tommaso Stanzani pubblica la prima foto ufficiale su Instagram in compagnia del suo fidanzato Tommaso Zorzi. Tanti i commenti degli estimatori ma anche di alcuni volti noti: da Aurora Ramazzotti fino a Nina Zilli.

Tommaso Stanzani pubblica la prima foto con Tommaso Zorzi: pioggia di like

L’ex ballerino di Amici 20 non ha fatto un coming out pubblico ma ha avanzato un concetto ben più ampio e universale: viverci tutto nella normalità senza dover spiegare nulla.

Per caso gli eterosessuali hanno mai avuto delle “pressioni” in tal senso? Non credo. Ecco perché l’importanza del coming out assume un valore ben più grande quando viene proposto anche in questo modo.

Tommaso Zorzi, prima da solo con il Grande Fratello Vip e adesso anche al fianco del suo fidanzato Tommaso Stanzani, sta normalizzando il modo di vedere l’amore… ed era ora, accidenti!

“Prima foto” scrive Stanzani nella didascalia. E siamo sicuri ne seguiranno tante altre.

Zorzi può anche non piacere ma il suo grande contributo naturale alla comunità LGBT+ è innegabile.