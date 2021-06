Tommaso Stanzani ha preso la maturità: l’ironico rimprovero di Zorzi

Tommaso Stanzani ha portato a casa la maturità. Dopo Amici 20, il talentuoso ballerino si è concentrato per conquistato questo nuovo traguardo anche con l’aiuto di Tommaso Zorzi, il suo fidanzato. che in più di un’occasione, l’ha sollecitato ad impegnarsi (anche rimproverandolo ironicamente).

E mentre Tommaso Stanzani era alle prese con la maturità, Tommaso Zorzi, così come anticipato nelle storie di Instagram, si è recato con la sua famiglia nella casa di campagna dell’amatissima nonna, documentando una passeggiata con mamma Armanda, l’inseparabile Gilda e la sorella minore Gaia.

Dopo la prova orale e la chiusura del percorso scolastico, Tommaso ha festeggiato con un brindisi abbracciando i genitori presenti.

In queste settimane Stanzani è finito al centro del gossip dopo l’ufficializzazione della sua storia con Tommaso Zorzi, vincitore del GF Vip e opinionista dell’Isola dei Famosi.

Nonostante il suo cuore sia in piena modalità innamoramento, il ballerino ha perfettamente incastrato gli impegni concentrandosi anche sullo studio.

A poche ore dall’ultima prova, Stanzani aveva cercato di ironizzare pubblicando un selfie sorridente al quale ha risposto ironicamente anche Tommaso Zorzi: “Magari studiamo oltre a ridere”.

Questi due tipetti insieme sono deliziosi, devo ammetterlo.

Non Tommaso che, probabilmente, ha dovuto aspettare di andare in paese per avere la linea e fare gli auguri per la maturità a TS#tzvip pic.twitter.com/TIArN6mqnj

— faith🍀 (@fedeph_) June 19, 2021