Tommaso Stanzani insultato dagli omofobi perché balla sui social: la perfetta replica non si fa attendere

Tommaso Stanzani è stato attaccato dagli omofobi solamente per avere caricato sul suo profilo ufficiale di Instagram alcuni video mentre balla delle canzoni pop.

Tommaso Stanzani insultato dagli omofobi perché balla sui social

L’episodio che vi stiamo raccontando è più attuale del previsto e provoca smorfie di disapprovazione e dispiacere. Il protagonista, come vi dicevamo, è Stanzani, talentuoso ballerino di Amici 20 di appena 19 anni.

Tommaso ci ha raccontato la sua viva esigenza di danzare, sempre. Ecco perché balla anche sui social (e non fa male proprio a nessuno).

Per dare una perfetta lezione di vita agli omofobi, ha condiviso un nuovo video mentre balla ancora e lo fa mostrandoci alcuni agghiaccianti insulti che gli hanno rivolto.

Da “sembri una donna” al gettonato “stai con Tommaso Zorzi perché sei in cerca di gossip”.

Stanzani pubblica tutto mantenendo il ritmo e offrendoci la parte migliore di ogni individuo: il suo sorriso.

Lo schiaffo all’omofobia si fa deciso e la replica è perfetta.

19 anni amici miei, appena 19.

In un mondo di omofobi siate Tommaso Stanzani (e, per favore, non smettere mai di ballare).

Ridete e prendete gli insulti con ironia. Siate come Tommaso Stanzani #tzvip pic.twitter.com/CniV3FfsTX — “La Divina Zo” 🔮🕳🥕🍌🏳️‍🌈 (@LaDivinaZo) August 26, 2021