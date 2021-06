Tommaso Stanzani ha in comune con il fidanzato Tommaso Zorzi anche la capacità di non lasciare indifferenti. Per questo motivo, il giovane ballerino di Amici 20, ha voluto rispondere a chi lo ha accusato di avere conquistato il diploma per via della sua popolarità.

Tommaso Stanzani e l’assurdo attacco degli hater dopo il diploma

Tra i commenti più gettonati? “Hai preso la maturità grazie agli occhi azzurri”, e “Hai fatto la maturità perché sei uscito da un programma televisivo”.

Tommaso Stanzani, stanco delle critiche, ha deciso di rispondere agli hater in maniera chiara e precisa tramite un video che trovate in apertura del nostro articolo:

Alcune pagine che mi hanno taggato dicendo che ho fatto la maturità e mi facevano i complimenti. Ho letto un po’ di commenti negativi che onestamente non mi importa, non ci do neanche troppo peso però comunque ci tenevo a spiegare che non sono riuscito a maturarmi perché ho gli occhi azzurri o perché ho fatto un programma televisivo, ma perché finito il programma televisivo sono tornato tra i banchi di scuola…

Lo sfogo del fidanzato di Tommaso Zorzi è proseguito e potete trovarlo in apertura. Dopo la maturità Stanzani affronterà anche un’altra bella esperienza lavorativa con il corpo di ballo di Battiti Live, il programma musicale condotto da Elisabetta Gregoraci.