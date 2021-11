Tommaso Stanzani al Grande Fratello Vip? News bomba sui concorrenti in entrata

Tommaso Stanzani al Grande Fratello Vip? La bomba è stata data nel corso di Casa Chi e l’appuntamento del venerdì con le croccantissime chicche di gossip sul cast di nuovi concorrenti in procinto di entrare in gioco.

Tommaso Stanzani al Grande Fratello Vip? La bomba di gossip

Sono circolate voci di tronisti ed ex tentatori all’interno della Casa del Grande Fratello Vip e al momento smentiamo la presenza di persone che hanno partecipato a questi programmi. Possiamo annunciare che è stato contattato e c’è stato un provino a Tommaso Stanzani, il compagno di Tommaso Zorzi ma non sappiamo se andrà a buon fine o meno e sul chirurgo estetico in quarantena al momento mi taccio.

Giulio Raselli e Giulia Cavaglià, quindi, smentiti ufficialmente. L’autore del GF Vip, conferma “tra le righe” anche la presenza di Giacomo Urtis.

La vera notizia bomba però, riguarda il provino di Stanzani: accetterà o meno? Staremo a vedere!

Da un lato un personaggio vero e interessante come Tommy mi piacerebbe moltissimo nella Casa del GF Vip, dall’altro non credo che Stanzani metterà momentaneamente da parte la danza per dedicarsi al reality show: voi che ne pensate?

Personalmente non credo che lo vedremo nella Casa anche perché ha appena annunciato che partirà presto in tour con un famosissimo cantante italiano.