Tommaso Stanzani lancia il suo primo singolo dedicato a Tommaso Zorzi

Tommaso Stanzani è un artista poliedrico. Oltre alla danza, infatti, il giovane ballerino si sta dedicando alla musica e presto uscirà il suo primo singolo scritto interamente da lui e dedicato alla sua storia d’amore con Tommaso Zorzi.

Chiacchierando con i follower (così come potete vedere nel video in apertura), Tommaso Stanzani ha svelato alcuni dettagli sulla sua canzone, tra cui la dedica molto speciale:

Tommy ha svelato anche che ci sarà un videoclip che lo vedrà – ovviamente – protagonista, palesando pure la possibile data d’uscita:

L’idea è’ nata proprio da questo. Ovvero darmi la possibilità di ballare qualcosa che provo io. Che sento io. Ci sarà un videoclip dove ballo. Non posso dirvi ancora nulla, ma in questi giorni vi darò degli indizi. Uscirà tra pochissimo, i primi di aprile. Sono già in ansia.