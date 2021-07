Tommaso Stanzani è primo in tendenza su Twitter. Stasera sta andando in onda su TeleNorba e RadioNorba (anche in streaming) l’ultimo appuntamento di Battiti Live che lo vede nel corpo di ballo con il fidanzato Tommaso Zorzi presentissimo nel backstage per sostenerlo.

Perché Tommaso Stanzani è primo in tendenza?

Dopo Amici 20 la vita di Tommaso Stanzani si è totalmente “stravolta”. Uscendo dal talent show ha avuto modo di conoscere Tommaso Zorzi, il suo attuale fidanzato che si era accorto di lui fin quando era tra i protagonisti del talent show di Maria De Filippi.

Qualche settimana fa il ballerino si “divideva” tra lo studio e l’amore per Zorzi, facendo sali e scendi in quel di Milano per poterlo raggiungere e stare con lui tra un ripasso e l’altro con gli appunti sempre intorno.

Poi la maturità e il nuovo impegno lavorativo nel corpo di ballo di Battiti Live, l’evento musicale dell’estate condotto da Alan Palmieri e Elisabetta Gregoraci tornata alla conduzione dopo l’esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip.

Questo periodo per Tommaso Stanzani è veramente d’oro e, anche per questo motivo, accetta il gossip nel migliore dei modi senza scomporsi più tanto come è giusto che sia.

Battiti Live oltre alla musica dell’estate ci ha ufficialmente regalato un nuovo talento.