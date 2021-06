Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani proseguono serenamente la loro storia d’amore, con piccoli gesti pubblici che fanno ridere gli estimatori (come la “scenata di gelosia” per il like a Can Yaman) ed anche sognare.

“Brividi, amore!”, Tommaso Zorzi commenta Stanzani

Ed infatti, in più di una occasione, Tommaso Zorzi si è etichettato da solo come un perfetto “sottone” e, proprio per questo motivo, ha pure lanciato una collezione di magliette a tema.

L’ex talento di Amici 20, nel suo profilo di Instagram condivide spesso il suo mondo, presentando passi di danza e brevi coreografie per esprimere il suo talento.

L’ultimo post di Stanzani è stato commentato dal suo fidanzato:

Brividi, amore!

Queste le parole di Zorzi sotto il post, ricevendo come risposta una serie di cuori. L’influencer e il ballerino stanno vivendo la loro storia in maniera perfettamente equilibrata.

Si concedono poco per mantenere il loro amore “privato” ma quando si “mostrano” pubblicamente lo fanno con piccoli gesti sempre teneri e spontanei.

Tommaso Stanzani parla di Amici 20

È stata un’esperienza di grande crescita sia artistica che personale. Mi posso ritenere soddisfatto. È stato un percorso intenso, divertente, non ho mai sentito il peso del lavoro. Ero felice di essere lì. Non mi aspettavo di essere eliminato perché non ero mai stato messo veramente in discussione rispetto ad alcuni miei compagni. A ogni modo, non ho rimpianti.