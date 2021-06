Per Tommaso Stanzani questo è un momento d’oro. La carriera procede a gonfie vele ed anche l’amore tra le braccia di Tommaso Zorzi, intervistato nel dietro le quinte di Battiti Live, ha raccontato le sue emozioni a caldo.

Non me l’aspettavo e sono strafelice. E’ un’esperienza bellissima, energie positivissime e speriamo di continuare così. Cosa si prova ad essere in tendenza su Twitter? E’ bello perché sono molto felice che tante persone mi stanno seguendo e sono felice di quello che sto facendo e spero duri il più possibile!

Tommaso Stanzani intervistato da SuperGuidaTV ha parlato anche del suo percorso ad Amici 20:

Sono soddisfatto del mio percorso e non ho rimpianti. Penso di essere riuscito a mostrare ciò che sono. Mi sono impegnato al 100% cercando di essere il più possibile fedele a me stesso. Verso la fine ho iniziato a dubitare di me stesso e stavo mollando. Sono una persona che ama mettersi in discussione.