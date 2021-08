Tommaso Stanzani intervistato tra le pagine di Novella 2000 parla, per la prima volta, della sua bellissima storia d’amore con Tommaso Zorzi nata dopo la vittoria del Grande Fratello Vip.

Stanzani parla per la prima volta del suo amore per Tommaso Zorzi

Sono davvero felice di questo periodo che sto vivendo sotto ogni punto di vista sia in amore sia nella sfera professionale. Mi piace sempre essere focalizzato sul momento e viverlo, come del resto faccio sempre nella vita, senza pormi troppe domande su quello che accadrà dopo.

Oltre all’amore per Tommaso Zorzi, il giovane Stanzani parla anche di lavoro e confessa di stimare molto Stefano De Martino:

Condurre un programma tutto mio come è accaduto a Stefano De Martino? Non so se questa sarà la mia strada, ma onestamente mi piacerebbe molto!

Stefano De Martino rappresenta per me un modello da seguire perché mi piace sia come ballerino sia come conduttore televisivo. Una carriera come la sua sento che è quella che si avvicina più a come sono io e a quello che vorrei fare, invece che una carriera più accademica o in compagnie di ballo. lo dico sempre che non so cosa mi succederà in futuro, ma sono sicuro che qualsiasi cosa mi accadrà la vivrò con il sorriso e con il piacere di farlo.