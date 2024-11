Tommaso vola in Spagna da Maica: ecco la reazione di Mariavittoria dopo la diretta – VIDEO

Tommaso vola in Spagna da Maica: ecco la reazione di Mariavittoria dopo la diretta del Grande Fratello.

Lunedì sera, durante la puntata dell’undicesimo episodio del Grande Fratello, Tommaso Franchi ha lasciato temporaneamente la Casa italiana, scortato da due ballerine di flamenco, per vivere un’esperienza senza precedenti nella versione spagnola del reality, il Gran Hermano: come ha reagito Mariavittoria Minghetti?

Tommaso in Spagna, ecco la reazione di Mariavittoria

L’idraulico toscano, amato dal pubblico per la sua schiettezza, trascorrerà una settimana nella Casa dei “cugini” spagnoli, dove incontrerà Maica Benedicto, una concorrente che, come si è scoperto, nutre un’attrazione speciale per lui.

Ma questa situazione ha lasciato di sasso Mariavittoria Minghetti, che aveva iniziato a frequentarlo.

L’uscita improvvisa di Franchi ha colto di sorpresa Mariavittoria, che in diretta ha esclamato: “No questo no! Crudeltà! Sarà la prova del nove, vedremo come si comporterà”.

Tuttavia, dopo la trasmissione, la gieffina si è confidata con Helena Prestes, smorzando i toni e dichiarando: “Non sono gelosa, non siamo fidanzati, buon per lui, sono felice che sia andato in Spagna. Se vuole divertirsi ben venga”.

Un’uscita diplomatica, che però lascia intravedere qualche perplessità sulla relazione nascente con Franchi.

L’emozionante collegamento con Maica Benedicto

Durante il primo collegamento con la Casa del Gran Hermano, Tommaso ha condiviso un momento speciale con Maica.

Come ha raccontato lui stesso, “Mi sono collegato con il Gran Hermano. C’era la diretta, lei era in confessionale. Io all’inizio la vedevo e basta. Mi ha visto, non se l’aspettava, abbiamo chiacchierato una ventina di minuti, è stato bello. Era gasatissima e anche io lo ero”.

In un gesto romantico, Franchi ha persino dedicato a Maica la canzone Albachiara di Vasco Rossi, sottolineando: “Mi piacciono i suoi occhi perché grazie a loro posso vedere la sua anima bella”.

Il collegamento tra Italia e Spagna ha fatto emergere due realtà televisive differenti, con il conduttore del Gran Hermano più incline a creare dinamiche “giocose” rispetto ad Alfonso Signorini, il volto del Grande Fratello italiano. “Devo dire che è stato bello e mi ha fatto piacere”, ha dichiarato Franchi, già immerso in questo scambio culturale e affettivo che potrebbe riservare nuove sorprese.

Tommaso Franchi: tra due fuochi?

Con Maica Benedicto pronta a riabbracciare Franchi in Spagna e Mariavittoria Minghetti che osserva tutto da lontano, le prossime puntate del Grande Fratello e del Gran Hermano si preannunciano piene di colpi di scena.

L’idraulico toscano sarà chiamato a fare chiarezza sui suoi sentimenti. Riuscirà a gestire le tensioni e le emozioni tra Italia e Spagna?