Tommaso verso la Spagna: Maica si dichiara, la reazione di Mariavittoria dopo la diretta – VIDEO

La permanenza di Maica Benedicto nella Casa del Grande Fratello ha lasciato strascichi importanti. La concorrente spagnola, tra una sessione di pulizie maniacali e l’altra, ha fatto breccia nel cuore di Tommaso Franchi, scatenando un vero terremoto emotivo.

Tornata in Spagna, Maica ha fatto una rivelazione shock: “Mi sono innamorata”, ha confessato ai compagni del Gran Hermano. La dichiarazione ha colto di sorpresa Tommaso, che ha ricevuto in diretta un regalo simbolico dalla spagnola: un piccolo cuore che lo ha visibilmente commosso.

A quanto pare, la produzione del GF sta “lavorando” per far volare Tommaso in Spagna da Maica e coronare il loro sogno “d’amore”. Ovviamente questa svolta ha colto di sorpresa Mariavittoria che si è sfogata nella notte.

Dopo la puntata, Mariavittoria Minghetti si è lasciata andare a un momento di profondo sconforto con Jessica: “Mi sento umiliata”, ha confessato tra le lacrime. La nomination di Shaila ha solo aggravato il suo stato emotivo, portandola a mettere in discussione anche il rapporto tra la ballerina e Lorenzo.

Grande Fratello: La dura verità di Jessica

Jessica ha affrontato la situazione con franchezza: “Per lui sei una cosa solo fisica”, ha detto all’amica, suggerendole di concentrarsi su se stessa e di accettare che Tommaso sia troppo giovane per una relazione seria.

La scheda di Tommaso

Tommaso Franchi ha 24 anni, vive a Siena ed è un idraulico.

Siena è la città natale di suo papà mentre la mamma, è inglese e sua nonna vive in India per scelta. Nonostante sia nato quando i genitori erano già erano separati, i legami familiari sono ben saldi e i rapporti ottimi. Tommaso ama portare avanti le tradizioni di famiglia, infatti fa parte del Consiglio della contrada della Tartuca. Nella vita ha fatto anche il cuoco e lavorato in stabilimenti balneari.

È single e ama divertirsi, senza legarsi troppo sentimentalmente.

La scheda di Mariavittoria

Mariavittoria Minghetti, 31 anni, è cresciuta a Roma. Laureata in Medicina alla Sapienza, ha iniziato la specializzazione in anatomia patologa ma, resasi conto che non fosse la sua strada e nonostante il parere contrario dei genitori, ha poi fatto un master all’Università di Tor Vergata per specializzarsi in medicina estetica. Mariavittoria ama il suo lavoro, al momento collabora già con diversi studi sparsi per l’Italia. In amore si definisce sfortunata, le relazioni più importanti che ha avuto sono tutte finite male.

Le piacerebbe varcare la Porta Rossa per divertirsi un po’ e per prendersi una rivincita dimostrando alla famiglia di sapersela cavare da sola.