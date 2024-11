“In Tv indossa una maschera”: Tommaso Marini, retroscena su un concorrente di Ballando con le Stelle

Tommaso Marini, il campione di scherma noto per le sue vittorie mondiali e la medaglia d’argento alle Olimpiadi, è uno dei concorrenti più seguiti della nuova edizione di Ballando con le Stelle, il celebre dance show condotto da Milly Carlucci su Rai 1. In coppia con la ballerina Sophia Berto, Marini si è distinto non solo per il talento, ma anche per la sua visione sincera e riservata della propria vita personale.

Chi è il concorrente più antipatico di Ballando: parla Tommaso Marini

In un’intervista rilasciata al settimanale Chi, Marini ha raccontato il suo approccio al programma, rivelando che preferisce non puntare sulle storie toccanti o sulle “clip strappalacrime” che spesso accompagnano le esibizioni. “Anche io ho i miei vissuti tristi, ma non credo che questo sia il momento di mettere a nudo le mie fragilità”, ha confessato, aggiungendo che, per ora, preferisce concentrarsi sugli aspetti positivi.

In merito alla competizione, Marini ha espresso simpatia per alcune concorrenti, come Anna Lou Castoldi e Federica Nargi, ma ha anche lanciato una frecciatina, affermando che c’è qualcuno con cui non andrebbe volentieri a cena: “È molto diverso dalla maschera che indossa in tv”, ha lasciato intendere senza fare nomi.

Stile e approccio alla moda

Marini si è fatto notare anche per il suo stile personale, che considera una forma di espressione artistica, frutto dell’influenza ricevuta dai suoi genitori. Essere percepito come “diverso” non lo spaventa: “È sintomo di una società retrograda”, ha affermato, dimostrando di non curarsi dei giudizi.

Vita sentimentale

Riguardo alla sua vita amorosa, Tommaso Marini ha sottolineato di non volersi etichettare: “So solo che amo fare quello che mi piace e non sento il bisogno di definirmi”.