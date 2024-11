“Cosa non mi piace di lei”, Tommaso parla di Mariavittoria e tira in ballo Shaila

La partecipazione di Tommaso Franchi, idraulico italiano, al Gran Hermano spagnolo continua a suscitare dibattiti. Nella puntata di ieri, le sue dichiarazioni su Maica Benedicto hanno catturato l’attenzione del pubblico. In particolare, Franchi ha chiarito i suoi sentimenti, definendo Maica solo un’amica e ribadendo di non provare attrazione romantica. Ma l’idraulico del GF ha anche parlato di Mariavittoria Minghetti tirando in ballo proprio Shaila Gatta.

Tommaso parla di Mariavittoria e menziona Shaila: “Cosa non mi piace”

Tommaso, nel frattempo, ha anche svelato che non potrebbe mai stare con Mariavittoria Minghetti: “Sì, quella persona può anche piacermi, ma non nel senso che voglio avere una relazione con loro. Non possiamo stare insieme, non è una cosa possibile. Non mi piace in quel modo romantico. Non sono quella persona che mi manca, in realtà mi mancano tutti i concorrenti del Grande Fratello italiano”.

Poi, ieri, ha anche tirato in ballo Shaila Gatta:

Sembra fissata con Shaila, perché non le piace il modo in cui lei si comporta con gli altri. Pensa che sia tutta una strategia, tutta una finzione. Nell’ultima puntata del Grande Fratello italiano, il conduttore ha mandato Mariavittoria e Shaila in una parte della casa per un confronto. Mariavittoria ha carattere, ma litiga sempre. Parla sempre male degli altri, le piace farlo. Ed è questo l’atteggiamento che a me non piace. Io le dico che le fa male parlare sempre male degli altri. Se passi il 100% del tempo a criticare gli altri… potresti impiegare quel tempo in modo molto migliore.

Praticamente Tommaso ha appena detto che Maria Vittoria è una falsa che fa le dinamiche con Shaila solo per avere i consensi ed essere protagonista nel programma, che parla male di tutti ed è per questo che non le piace no va bhe#tommavi #grandefratello #GhGala10 pic.twitter.com/On0QHeAP0Z — MahiRC 777 (@urGS777) November 7, 2024

La scheda di Tommaso

Tommaso Franchi ha 24 anni, vive a Siena ed è un idraulico.

Siena è la città natale di suo papà mentre la mamma, è inglese e sua nonna vive in India per scelta. Nonostante sia nato quando i genitori erano già erano separati, i legami familiari sono ben saldi e i rapporti ottimi. Tommaso ama portare avanti le tradizioni di famiglia, infatti fa parte del Consiglio della contrada della Tartuca. Nella vita ha fatto anche il cuoco e lavorato in stabilimenti balneari.

È single e ama divertirsi, senza legarsi troppo sentimentalmente.

La scheda di Mariavittoria

Mariavittoria Minghetti, 31 anni, è cresciuta a Roma. Laureata in Medicina alla Sapienza, ha iniziato la specializzazione in anatomia patologa ma, resasi conto che non fosse la sua strada e nonostante il parere contrario dei genitori, ha poi fatto un master all’Università di Tor Vergata per specializzarsi in medicina estetica. Mariavittoria ama il suo lavoro, al momento collabora già con diversi studi sparsi per l’Italia. In amore si definisce sfortunata, le relazioni più importanti che ha avuto sono tutte finite male.

Le piacerebbe varcare la Porta Rossa per divertirsi un po’ e per prendersi una rivincita dimostrando alla famiglia di sapersela cavare da sola.