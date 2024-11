Tommaso incontra Maica e chiarisce i suoi sentimenti: Mariavittoria parla delle corna (ma la regia censura) – VIDEO

Tommaso Franchi è volato al Gran Hermano per incontrare Maica Benedicto. Prima del suo ingresso nella Casa, si è confrontato con il conduttore svelando i suoi reali sentimenti nei confronti della spagnola.

Tommaso chiarisce i sentimenti per Maica: Mariavittoria parla delle corna

Tommaso ha svelato di essere emozionato per l’imminente incontro con Maica, ma ha anche precisato che tra di loro c’è un sentimento di amicizia perché il suo cuore è indirizzato alla conoscenza di Mariavittoria.

LUI NON POTEVA MAI FARGLI DEL MALE,E NOI ABBIAMO CREDUTO NEL GIUSTO❤️ #tommavi pic.twitter.com/i0w7lJpcMz — Sabrina (@Sabrina44375297) November 5, 2024



Proprio Mariavittoria, ha confidato che se vedesse Tommaso baciare Maica, ci rimarrebbe male, ma potrebbe sopportarlo tranquillamente e, proprio per questo motivo, ha svelato di essere stata tradita dal suo ex fidanzato:

Io sono stata cornificata dal fidanzato con la mia migliore amica… Tommaso che si bacia con la spagnola lo posso pure sopportare… Stavo con questo ragazzo da tanti anni, ma non andava più come doveva andare. Stavamo insieme da quattro anni e mezzo ed a un certo punto, con la mia migliore amica… avevo il sentore. Erano amici, proprio amici.

Mariavittoria: Io sono stata (cornificata) dal fidanzato con la mia migliore amica… Tommaso che si bacia con la spagnola lo posso pure sopporta’…

Poi racconta della storia delle corna e cambiano regia, era giustamente troppo interessante, meglio Clayton… #GrandeFratello pic.twitter.com/ubzIhB2LuX — Violett926 (@violett926) November 5, 2024

La scheda di Mariavittoria

Mariavittoria Minghetti, 31 anni, è cresciuta a Roma. Laureata in Medicina alla Sapienza, ha iniziato la specializzazione in anatomia patologa ma, resasi conto che non fosse la sua strada e nonostante il parere contrario dei genitori, ha poi fatto un master all’Università di Tor Vergata per specializzarsi in medicina estetica. Mariavittoria ama il suo lavoro, al momento collabora già con diversi studi sparsi per l’Italia. In amore si definisce sfortunata, le relazioni più importanti che ha avuto sono tutte finite male.

Le piacerebbe varcare la Porta Rossa per divertirsi un po’ e per prendersi una rivincita dimostrando alla famiglia di sapersela cavare da sola.