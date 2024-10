Tommaso “incontra” Maica: la promessa in diretta – VIDEO

Tommaso Franchi e Maica Benedicto si sono incontrati nuovamente al Grande Fratello, con un collegamento in diretta dalla Spagna, scambiandosi promesse e dediche.

Alfonso Signorini nell’ultima puntata del Grande Fratello ha discusso del feeling nato tra Tommaso e Maica. L’idraulico, senza mezzi termini, ha ammesso di essere stato attratto dalla spagnola: “C’era attrazione tra noi, eravamo molto complici. Anche se in soli due giorni c’è stato qualcosa di bello. Quando uscirò da qui vorrei rincontrarla, o vado io a Madrid oppure viene lei da me in Toscana”, riportano i colleghi di Biccy.it.

Ieri sera il Grande Fratello ha organizzato un collegamento tra Tommaso e Maica. Lei dal confessionale spagnolo e lui da quello italiano si sono parlati, apparendo molto emozionati.

Tommaso appena ha visto Maica è diventato un pomodoro si stava confondendo con la parte HAHHAAHA ⚰️



Maica ha chiesto perdono a Tommaso per avergli mentito sul fatto di essere una concorrente del Grande Fratello spagnolo, ammettendo che gli manca molto.

Tommaso l’ha perdonata, dicendole che la trova bellissima e che le dedicherà la canzone “Albachiara”. Maica ha ricambiato i suoi sentimenti, affermando che fin dalla prima volta che l’ha visto è stata colpita da lui e dal suo sguardo limpido.

Entrambi si sono invitati nei rispettivi paesi, promettendo di rivedersi al di fuori del reality show.

Il gieffino toscano, una volta fuori dal Confessionale, ha raccontato di essersi collegato con il Gran Hermano, dove ha potuto parlare con la sua coinquilina per circa 20 minuti.

Maica quando è rientrata dopo aver parlato con Tommaso era felicissima ed è sicura si vedranno, ha raccontato a tutti quanto è stato dolce e che le ha detto che puo vedere la sua bella anima dagli occhi, invece la faccia di Adrian #grandefratello #granhermano #tommavi



Erano entrambi molto emozionati e lui le ha dedicato una canzone, spiegando di amare i suoi occhi perché gli permettono di vedere la sua anima bella. Nonostante uno scarto di segnale di 4 secondi, è stato un momento piacevole per lui.