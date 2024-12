Mariavittoria, il gesto shock di Tommaso: bufera social e richiesta provvedimenti – VIDEO

Tommaso Franchi, in queste ore, ha compiuto un gesto particolarmente controverso nei confronti di Mariavittoria Minghetti e, per questo motivo, in rete si sta chiedendo a gran voce la sua squalifica dalla Casa del Grande Fratello.

Tommaso nella bufera, gesto shock contro Mariavittoria

Stanotte Tommaso ha trascinato Mariavittoria a terra prendendola per un braccio e particolarmente arrabbiato le ha “ordinato” di lavarsi i denti e andare a letto insieme:

Vieni giù! Tu sei fuori. Ma che ca**o dici? Ma usa il cervello, perché non lo usi… qual è il problema qui dentro? Sono le due di notte. Perché non ti sei struccata, lavata i denti? Bisognava leggere questa cosa e poi si andava a letto. Perché non ci riesci ad arrivare?

Ecco il VIDEO:

Ma poi vorrei proprio sapere il famoso segreto di questo Che cosa gli sarà successo di tanto grave? Che giustifichi un tale comportamento Un cazzo di niente, quindi è ovvio che mavi è solo manipolata e vittima di sto sorcio#GrandeFratello pic.twitter.com/K8pziOTNtC — B‍♀️ (@bbxsedici) December 28, 2024

La scheda di Mariavittoria

Mariavittoria Minghetti, 31 anni, è cresciuta a Roma. Laureata in Medicina alla Sapienza, ha iniziato la specializzazione in anatomia patologa ma, resasi conto che non fosse la sua strada e nonostante il parere contrario dei genitori, ha poi fatto un master all’Università di Tor Vergata per specializzarsi in medicina estetica. Mariavittoria ama il suo lavoro, al momento collabora già con diversi studi sparsi per l’Italia. In amore si definisce sfortunata, le relazioni più importanti che ha avuto sono tutte finite male.

Le piacerebbe varcare la Porta Rossa per divertirsi un po’ e per prendersi una rivincita dimostrando alla famiglia di sapersela cavare da sola.

La scheda di Tommaso

Tommaso Franchi ha 24 anni, vive a Siena ed è un idraulico.

Siena è la città natale di suo papà mentre la mamma, è inglese e sua nonna vive in India per scelta. Nonostante sia nato quando i genitori erano già erano separati, i legami familiari sono ben saldi e i rapporti ottimi. Tommaso ama portare avanti le tradizioni di famiglia, infatti fa parte del Consiglio della contrada della Tartuca. Nella vita ha fatto anche il cuoco e lavorato in stabilimenti balneari.

È single e ama divertirsi, senza legarsi troppo sentimentalmente.