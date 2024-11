“Tommaso sa tutto”: ora frena con Mariavittoria dopo i richiami ma rischia la squalifica – VIDEO

Tommaso Frachi sa tutto. In seguito alla sua uscita dalla Casa del Grande Fratello, in occasione della sua trasferta spagnola, Tommaso ha evidentemente avuto l’occasione di accedere a informazioni esterne, che ha poi deciso di seminare al suo ritorno, creando il panico tra i gieffini.

Tommaso spiffera tutto e rischia l’eliminazione

Mentre fuori dalla Casa del GF chiedono a gran voce la squalifica di Tommaso, lui non si ferma, svelando dinamiche, fatti esterni e sentiment dei telespettatori, in modo particolare a Mariavittoria.

Quest’ultima, parlando con Luca Calvani, ha confermato che il gieffino saprebbe tutto: “Ha visto… e poi ha capito tutto”, ha spiegato.

il video di mariavittoria dove dice a luca che tommaso fuori ha potuto vedere tutto pic.twitter.com/IEU3Ae3Qxl — BagnoTrash (@bagnotrash) November 14, 2024

Mariavittoria, di contro, ha voluto saperne di più e nelle passate ore, durante la cena, ha insistito affinché Tommaso le svelasse nuovi dettagli. Lui, però, questa volta si è frenato, lasciando intendere di non poter più dire nulla dopo i richiami dal confessionale.

Lo dovete eliminare,è palese che sa tutto da fuori e basta#grandefratello pic.twitter.com/R7atZ0e4Ou — (@NatasciaE30) November 14, 2024

Mavi guarda la mano di Tommaso e dice: pensavo mi stavi scrivendo

Tommaso: no, non posso più!

Quindi le hanno detto nel confessionale di non farlo più! Ma ormai il danno è stato fatto! Chiediamo provvedimenti! #grandefratello pic.twitter.com/KjtCjfAQb5 — ˢᵒ_ᵂʰᵃᵗ ✨‍♀️ (@SenzaSenso___) November 14, 2024

Intanto, nuove conferme che Tommaso abbia visto sicuramente tanto sui social e successivamente spifferato a Mariavittoria, arrivano dai numerosi video social, tra cui quello in cui la Minghetti svela ad Amanda e Jessica che lei avrebbe il ruolo del serpente (sempre a detta del ragazzo), il quale potrebbe piacere come no.