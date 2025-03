I fan di Tommaso Franchi, concorrente del Grande Fratello, sono rimasti vittime di una clamorosa truffa. Un individuo ha organizzato una raccolta fondi con la promessa di inviare messaggi aerei al gieffino, ma gli aerei non sono mai decollati e il responsabile è sparito con oltre 5mila euro.

La vicenda è stata denunciata dallo staff del giovane senese, che ha informato i sostenitori tramite una storia pubblicata sul profilo Instagram ufficiale del concorrente. Secondo quanto riportato, il truffatore, admin di una pagina fan dedicata a Franchi, avrebbe raccolto il denaro per finanziare quattro voli sopra la Casa del Grande Fratello, salvo poi far perdere le proprie tracce con l’intera somma.

Lo staff di Tommaso Franchi ha reso noto il raggiro con un comunicato ufficiale:

Con estremo dispiacere dobbiamo comunicarvi una situazione spiacevole riguardante gli aerei per Tommaso che ci è stata comunicata dalle Admin dei profili Fans di Tommaso Franchi. Siamo venuti a sapere che il signor *****, Admin del profilo sotto riportato, si è reso responsabile per la raccolta fondi per 4 aerei per Tommaso Franchi per un ammontare di euro 5200, ed è scomparso con tutti i fondi raccolti.