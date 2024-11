Tommaso Franchi chiarisce la sua posizione con Maica e si prepara a rientrare nella Casa del Grande Fratello: la scelta definitiva spiazza tutti

L’avventura spagnola di Tommaso Franchi al Gran Hermano si è conclusa con un colpo di scena che ha lasciato tutti a bocca aperta. L’idraulico toscano, protagonista di un’intensa settimana nel reality spagnolo, ha deciso di prendere una posizione netta che coinvolge sia Maica Benedicto che Mariavittoria Minghetti.

La confessione di Tommaso al Gran Hermano cambia tutto

In un confronto carico di emozioni, Franchi ha deciso di mettere le carte in tavola con Maica: “Penso che tu sia una persona bellissima, mi piaci come persona, però credo che la cosa migliore da fare è conoscerci come amici”. Una decisione che ha scatenato la reazione della ragazza spagnola, come confessato dallo stesso Tommaso in confessionale.

La vera sorpresa è arrivata con le dichiarazioni dell’idraulico sui concorrenti del Gran Hermano: “Loro sono ragazzi come me, normali, genuini, non vip o famosi. Qui mi sento a casa”. Un’affermazione che suona come una velata critica ai concorrenti italiani, mentre tesse le lodi di Manu, Ruben, Adri, Edi, Juan e Jorge.

Il ritorno al Grande Fratello: cosa succederà?

Durante il viaggio di ritorno, Tommaso ha lasciato tutti con il fiato sospeso: “Non so cosa aspettarmi, spero niente di male, però so quello che andrò a fare e che andrò a dire e questo lo scoprirete“. Una frase che preannuncia nuovi colpi di scena al suo rientro nella casa del Grande Fratello.

La scheda di Tommaso

Tommaso Franchi ha 24 anni, vive a Siena ed è un idraulico.

Siena è la città natale di suo papà mentre la mamma, è inglese e sua nonna vive in India per scelta. Nonostante sia nato quando i genitori erano già erano separati, i legami familiari sono ben saldi e i rapporti ottimi. Tommaso ama portare avanti le tradizioni di famiglia, infatti fa parte del Consiglio della contrada della Tartuca. Nella vita ha fatto anche il cuoco e lavorato in stabilimenti balneari.

È single e ama divertirsi, senza legarsi troppo sentimentalmente.