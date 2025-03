Tommaso Franchi, la mossa social dopo il Grande Fratello sorprende tutti: ecco chi ha smesso di seguire

La quarantesima puntata del Grande Fratello, andata in onda lunedì 17 marzo 2025, ha visto l’eliminazione di Tommaso Franchi, l’idraulico toscano che ha condiviso l’esperienza nella Casa più spiata d’Italia con la fidanzata Mariavittoria Minghetti. La sua uscita ha suscitato clamore non solo per l’inaspettato esito del televoto, ma anche per le azioni intraprese da Franchi subito dopo il ritorno alla vita reale.​

Le prime mosse social di Tommaso Franchi dopo l’eliminazione

Una volta tornato alla quotidianità, Tommaso Franchi ha immediatamente ripreso possesso dei suoi profili social, compiendo azioni che hanno destato l’attenzione dei fan e degli osservatori. In primis, ha eliminato dal suo profilo Instagram tutti i video condivisi dalla pagina ufficiale del Grande Fratello che lo ritraevano in momenti salienti all’interno della Casa. Questa scelta ha sorpreso molti, interpretandola come una volontà di prendere le distanze dall’esperienza televisiva appena conclusa.​

Oltre alla rimozione dei contenuti, Tommaso ha effettuato una selezione tra le persone che seguiva su Instagram, smettendo di seguire alcuni ex compagni di avventura. Tra questi figurano Alfonso D’Apice, con il quale aveva avuto diverbi durante il programma, Giglio, Amanda Lecciso, Pamela Petrarolo, Shaila Gatta e Maica Benedicto, con la quale aveva avuto un breve flirt. Al contrario, ha mantenuto il follow per Javier Martinez, Yulia Bruschi, Lorenzo Spolverato, Helena Prestes, Jessica Morlacchi e, naturalmente, la fidanzata Mariavittoria Minghetti.​

Le reazioni del web alle mosse social di Tommaso Franchi

Le azioni di Tommaso non sono passate inosservate sul web, scatenando una serie di reazioni tra i fan e gli appassionati del reality. Molti si interrogano sulle motivazioni dietro queste scelte: c’è chi ipotizza un desiderio di voltare pagina e chi, invece, vede in queste mosse un segnale di dissapori non risolti con alcuni ex coinquilini. La decisione di smettere di seguire Alfonso D’Apice, in particolare, ha alimentato le indiscrezioni su possibili tensioni irrisolte.​

Alla luce di queste dinamiche, ci si chiede se ci saranno confronti futuri tra Tommaso e gli ex compagni, in particolare con quelli con cui ha interrotto i rapporti social. La prossima puntata del Grande Fratello potrebbe riservare sorprese in tal senso, offrendo al pubblico la possibilità di assistere a chiarimenti o ulteriori sviluppi nelle relazioni tra i protagonisti.