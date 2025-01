Tommaso Franchi è davvero un idraulico? La discendenza nobile e Mariavittoria: parla il padre

Tommaso Franchi, da oltre quattro mesi è uno dei concorrenti del Grande Fratello. Il padre Giacomo, dopo la sorpresa nella Casa, ha rilasciato un’intervista al quotidiano La Nazione, in cui svela ciò che pensa dell’esperienza televisiva del figlio.

Tommaso Franchi, tutte le verità del padre

Giacomo Franchi, padre del gieffino, al quotidiano ha ammesso di sentire molto la sua mancanza. Ma cosa pensa della sua esperienza al Grande Fratello? L’uomo ha svelato se pensava che il figlio sarebbe rimasto così a lungo nel reality:

Sì e no… Da una parte sì perché è un ragazzo molto intelligente. Finita la scuola ha iniziato subito a lavorare come cameriere. La gavetta, insomma. Sa abbassare la testa e cavarsela nelle situazioni. I genitori influiscono sull’educazione dei figli ma poi sono loro a dover tirare fuori le qualità in autonomia. Tornando alla domanda, è chiaro che in un ambiente del genere, composto da persone che fanno spettacolo, mondo a cui lui è estraneo, pensavo che durasse magari un paio di mesi. Ma le persone dentro la casa e gli spettatori si sono affezionati a lui.

Giacomo Franchi ha poi svelato la verità sul lavoro da idraulico del figlio e sulla sua presunta discendenza da una famiglia reale:

Finita la scuola, ripeto, mi ha chiesto di lavorare dopo la vacanza post diploma. Ha fatto il cameriere. All’inizio dispiaciuto perché gli amici erano a divertirsi. Dopo un paio di settimane, in un giorno di riposo, gli porto il caffè e risponde ’gentilissimo’. Quanto fa bene il lavoro… Due anni e mezzo il cameriere, 9 mesi a Gsk a Rosia e gli ultimi dieci mesi apprendista idraulico. Gli piace da morire. Quanto alla discendenza penso sia vera, mia moglie Ginevra dice che è scritto in questo libro… Gli do relativa importanza.

Inevitabile la domanda sulla relazione tra Tommaso e Mariavittoria:

Chiuso in casa da quasi 4 mesi, normale che uno s’innamori o si leghi ad una persona che può diventare o meno la sua ragazza. Mi piace, se lo fa stare bene sono contento. Sembra che si vogliano molto bene ma non posso giudicare una persona che non conosco per nulla.

Infine, sarà proprio Franchi a vincere il Grande Fratello?