Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti hanno allietato le battute iniziali di Temptation Island. Il 21enne, durante la sua breve esperienza nel villaggio dei sentimenti, ha deciso di tradire la sua fidanzata salvo sperare nel perdono con la volontà di uscire con lei durante il falò di confronto.

Tommaso Eletti dopo Temptation Island in compagnia di un altro fidanzato

E se Tommaso e Valentina sono usciti da single dal falò, altre coppie stanno ancora in televisione in attesa di scoprire come si concluderanno i falò di confronto.

Deianira Marzano ha avuto una recente segnalazione con protagonista proprio Tommaso Eletti in compagnia di Alessandro Autera, fidanzato di Jessica Mascheroni.

Alessandro e Jessica sono ancora nel villaggio e, al momento, non sappiamo come andrà a finire tra di loro.

La segnalazione di Deianira mostra Tommaso in compagnia di Alessandro in un bar di Roma nella zona di Ponte Milvio con “tante ragazze ma senza le rispettive fidanzate”.

Sono entrambi single, oppure, proprio come dice il regolamento di Temptation Island, i due ragazzi stanno “depistando” con delle segnalazioni in attesa che il programma si concluda?

A questo punto non ci resta che aspettare.