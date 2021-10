Tommaso Eletti dopo il Grande Fratello Vip è stato intervistato da SuperGuidaTV ed ha parlato della sua cotta per Soleil Sorge svelando se parteciperebbe mai a Uomini e Donne.

Soleil è una bellissima ragazza, intelligente, carismatica, dolce ma anche prepotente. Ognuno ha il suo carattere e lei non si fa problemi a mostrarsi per come è. Anche io come lei sono una persona vera e limpida. Ci siamo trovati molto bene e avevamo legato molto. Ho percepito che gli stavo simpatico e che gli stavo a cuore. Si era affezionata a me.

Poi se quando uscirà dovesse nascere qualcosa ne sarei solo che contento. Non mi faccio troppe illusioni. Non so se sono il suo tipo ma su molte cose siamo simili. Quando ho lasciato la casa, lei ci è rimasta molto male.