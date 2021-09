Tommaso Eletti ha già conquistato un primato: è ufficialmente il concorrente più “odiato” del Grande Fratello Vip nonostante non sia ancora iniziato (parte dal prossimo lunedì 13 settembre).

Tommaso Eletti ha già conquistato un primato prima del GF Vip: ecco quale

Così come riporta Amedeo Venza, Tommaso Eletti alla domanda: “Cosa pensi di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli?”, avrebbe risposto “Non so chi siano”. Credo che questo ragazzino prima di entrare nella Casa del GF Vip debba fare un bagno di umiltà prima di finire in nomination una sera sì e l’altra pure.

Senza considerare l’altissima possibilità di vederlo andare fuori con le sue gambette dopo qualche orrenda gaffe sessista oppure un “bestemmione”.

Selvaggia Lucarelli commenta l’ingresso di Tommaso

Un personaggio che si è distinto per sessismo, gelosia patologica, senso del controllo, tendenza a svilire e manipolare la fidanzata, premiato con un programma tv e incoronato “vip”. Poi mi raccomando, siparietti tv su “le donne si trattano bene”.

I concorrenti del GF Vip

Ainett Stephens

Alex Belli

Amedeo Goria

Andrea Casalino

Francesca Cipriani

Soleil Sorge

Manuel Bortuzzo

Raffaella Fico

Jo Squillo

Katia Ricciarelli

Nicola Pisu

Tommaso Eletti

Samy Youssef

Sophie Codegoni

Davide Silvestri

Carmen Russo

Miriana Trevisan

Gianmaria Antinolfi

Giucas Casella

Clarissa Maconnèn Hailé Selassié

Jessica Maconnèn Hailé Selassié

Lucrezia Maconnèn Hailé Selassié

Manila Nazzaro

Aldo Montano