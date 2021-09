Tommaso Eletti al GF Vip, dettagli choc sull’intimità con l’ex fidanzata: “Era come una mamma per me…”

Tommaso Eletti sta già regalando perle trash a non finire. Oltre a provarci con la maggior parte delle abitanti della Casa del Grande Fratello Vip, nella notte ha raccontato particolari piuttosto intimi sulla sua storia con Valentina Nulli Augusti.

Tommaso Eletti, dettagli scabrosi al GF Vip: “Per me era come una mamma…”

Tommaso ha svelato cosa facevano sotto coperta lui e la sua ex fidanzata. Proprio Valentina, durante il video di presentazione di Temptation Island, aveva confidato quanto fosse forte la loro intesa sessuale.

Lo stesso Eletti, chiacchierando con il resto del gruppo, ha rivelato un dettaglio: volevano un figlio (o meglio, non avrebbero avuto problemi se fosse arrivato).

Proprio per questo motivo, non usavano precauzioni (ed ha commentato la cosa in maniera piuttosto esplicita).

#GFvip NON TOMMASO RATTO ELETTI CHE DICE ALLE 1.07 CHE A VALENTINA LE V3NIVA D3NTRO PERCHÉ VOLEVA I FIGLI 💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀 pic.twitter.com/qxgjFtO7WX — Alice (@alicepelliciari) September 14, 2021

Ma non finisce qui.

Tommaso Eletti, ricordando Valentina Nulli Augusti, ha affermato: “Per me è stata come una mamma”.

Tommaso: “Le venivo sempre dentro + è stata come una mamma per me” #GFvip pic.twitter.com/jHDRDUs5u2 — BellaPatata (@paneetrash) September 14, 2021

Durante le sue confidenze notturne, Tommaso ha anche ammesso di essere stato talmente geloso da rovinare il loro rapporto d’amore.