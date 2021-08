Tommaso Eletti, in attesa del Grande Fratello Vip, è stato beccato in giro con due ragazze con cui era in teneri atteggiamenti: dimenticata Valentina Nulli Augusti?

Tommaso Eletti prima del GF Vip dimentica Valentina? La paparazzata

I colleghi di Very Inutil People hanno sganciato la bomba di gossip in attesa di ritrovare Tommaso Eletti nella Casa più spiata d’Italia tra circa un mese e mezzo.

Ecco cosa hanno scoperto:

Nella notte tra il 31 luglio e il 1 agosto, il baldo Tommaso è stato avvistato in compagnia di due donne misteriose. Assieme a loro c’era anche Stefano “Ste” Socionovo senza la sua Claudia, e altri amici. Dopo una passeggiata sul lungomare, il gruppo ha passato la serata al Madeira, un cocktail bar di Civitanova Marche, per poi spostarsi a Shada, una discoteca all’aperto a pochi passi da lì. Da quanto riportato, Tommaso sembrava molto vicino alle due donne, con le quali ha sempre mantenuto una certa vicinanza fisica. Eletti, per tutto il corso della serata ha spesso abbracciato le due donne e camminato a braccetto con loro. Dell’età delle due donne misteriose, purtroppo, non ci è dato sapere nulla.

Tommaso ha ufficialmente dimenticato Valentina prima di tornare in televisione? Vedremo se nel corso dei mesi ci saranno ulteriori sviluppi.