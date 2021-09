Mancano sempre meno giorni al 13 settembre, quando cioè esordirà il Grande Fratello Vip 6 e continua anche la cascata di nomi di possibili concorrenti. Gli ultimi sono quelli di Tommaso Eletti e Carmen Russo. A svelarli – e confermarli – ci pensa TvBlog.it che va così ad aggiungere ulteriori due tasselli al cast della nuova edizione del reality di Canale 5.

Grande Fratello Vip 6, i concorrenti: da Tommaso Eletti a Giucas Casella

Secondo quanto svelato dal portale, chi pensa che sia solo una tattica per nascondere fino all’ultimo i nomi dei concorrenti del Grande Fratello Vip 6 potrebbe sbagliarsi: la squadra di lavoro sarebbe infatti impegnata nella scelta accurata del cast per arrivare ad un gruppo di concorrenti variegato e vincente, come accaduto nella passata edizione.

Alcuni nomi sono ormai stati ufficializzati, come quello di Katia Ricciarelli e Sophie Codegoni, ma sono ancora tanti quelli che attendono l’ufficialità. TvBlog tuttavia conferma la presenza di Tommaso Eletti e Carmen Russo.

Il primo arriva dall’ultima edizione di Temptation Island: 21 anni, ex fidanzato di Valentina Nulli Augusti potrebbe sfruttare il GF Vip per approdare ufficialmente nel mondo della tv. La seconda non ha bisogno di grandi presentazioni: sul piano dei reality ha già preso parte al GF Vip nel 2017, prima ancora nel 2003 all’Isola dei Famosi e lo scorso anno a Tale e Quale Show.

Ma non finisce qui, poiché il portale conclude: