Tommaso nella bufera per una battutaccia su Napoli, Mariavittoria: “Meno male che non hanno sentito” – VIDEO

Tommaso Franchi è finito di nuovo al centro di una bufera sui social per via di una sua frase infelice su Napoli. Sebbene Mariavittoria abbia cercato di minimizzare, comprendendo però lo scivolone del fidanzato, le parole del gieffino non sono passate inosservate sui social.

Tommaso e la battutaccia su Napoli al Grande Fratello

Durante una conversazione in giardino, alla presenza di Javier e Shaila, Mariavittoria ha commentato:

[…] Sta schiacciando in seconda linea, batte e poi entra il ‘libbero’. Il ‘libbero’ quando entra in prima linea, poi esce dal campo.

A quel punto, Tommaso ha voluto correggere la ragazza:

Libero, non libbero… Libero.

Mariavittoria ha allora puntualizzato:

Senti, a Roma si dice libbero, con due “B”. A Napoli come si dice (rivolgendosi a Shaila, ndr)?

Tommaso si è quindi intromesso nuovamente, commentando:

A Napoli nessuno è libero (facendo il gesto delle manette, ndr).

Mariavittoria e Javier si sono accorti subito dello scivolone. Martinez ha definito la battuta “brutta” e la ragazza, dopo un’occhiataccia al fidanzato, ha aggiunto:

Dai amo, meno male che non l’hanno sentito!

Shaila non ha sentito la battuta infelice dell’inquilino, mentre sui social il video è stato ripreso e postato, scatenando una serie di critiche nei confronti di Tommaso, con la richiesta di sue scuse pubbliche (che, suppongo, non arriveranno mai).